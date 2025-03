POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L52

Brauneberg (ots) - Zwischen dem 27.02.2025 und dem 03.03.2025 gelang es einem bisher unbekannten Täter in eine Garage in der Moselweinstraße in Brauneberg einzubrechen. Hierbei wurde Werkzeug im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen der Tat oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06531 95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: PI Bernkastel-Kues 06531 95270 ...

