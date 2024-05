POL-HAM: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots) - Eine 92-Jährige wurde am Dienstag, 14. Mai, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Jahnstraße verletzt. Die Radfahrerin bog von der Straße Am Beckhof nach rechts in die Jahnstraße ab und wollte diese in südlicher Richtung befahren. Zeitgleich kam ihr die 27-jährige Fahrerin eines BMW entgegen, welche die Jahnstraße in nördlicher Richtung befuhr. Bei dem Versuch, einem am rechten ...

mehr