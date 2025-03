Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall in der Eifel bei Walsdorf

Walsdorf (ots)

Am 05.03.2025, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der L 10, zwischen den Ortslagen Walsdorf und Kerpen (Eifel), ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zu genannter Zeit befuhr eine 42-jährige PKW-Fahrerin die Landstraße in Richtung Üxheim und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links in Richtung eines sogenannten Wirtschaftsweges einzubiegen, um sich letztlich auf den Weg nach Berndorf zu begeben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, übersah die Autofahrerin bei diesem Fahrvorgang den in diesem Moment im Gegenverkehr befindlichen 64-jährigen Motorradfahrer. Es kam zu einer heftigen, seitlichen, beziehungsweise fast frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer verstarb vermutlich unmittelbar an seinen dabei erlittenen Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Streckenabschnitt der L 10 musste nachfolgend, wegen der Unfallaufnahme der Polizeikräfte aus Trier und Daun, für 4 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatzraum waren zudem zugegen: DRK-Kräfte aus Gerolstein (Notarzt) und Jünkerath, die Feuerwehren aus Kerpen und Walsdorf, die Straßenmeisterei Kelberg und ein über die Staatsanwaltschaft Trier hinzugezogener Gutachter.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell