POL-OH: Honda entwendet- Einbruch in Vereinsheim - Pkw beschädigt - Fahrrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Honda entwendet

Nentershausen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagabend (10.07.) und Freitagmorgen (11.07.) gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Gutsstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie eine blaue Honda Dax im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Alheim. Ein Vereinsheim in der Eisfeldstraße in Heinebach war zwischen Dienstag (08.07.) und Samstag (12.07.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Informationen verschafften sich die Langfinger über ein Fenster Zutritt und entwendeten eine Kasse mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Ein in der Stresemannallee geparkter blauer Mazda 3 wurde am Freitag (11.07.), zwischen 17.10 Uhr und 20.05 Uhr, durch Unbekannte beschädigt, indem mittels eines nicht bekannten Gegenstandes die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzt wurde. Hierdurch entstanden schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Bad Hersfeld. Ein schwarzes Damenrad im Wert von rund 100 Euro wurde am Freitag (11.07.), zwischen 18.15 Uhr und 18.20 Uhr, in einem unbeobachteten Moment durch Unbekannte entwendet. Das Zweirad war zum Tatzeitpunkt an einen Gartenzaun in der Homberger Straße angelehnt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

