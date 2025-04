POL-HAM: Einbruch in Gewerbeobjekt

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen, 20. April, gegen 2.45 Uhr, in ein Gewerbeobjekt an der Straße "Im Landwehrwinkel" eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über eine Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches der oder die Täter gewaltsam öffneten. Im Inneren des Objektes durchsuchten der oder die Täter diverse Schränke. Anschließend brachen die Täter eine im Garten befindliche Laube auf und durchsuchten auch diese. Angaben ...

mehr