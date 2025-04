Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gewerbeobjekt

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen, 20. April, gegen 2.45 Uhr, in ein Gewerbeobjekt an der Straße "Im Landwehrwinkel" eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten über eine Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches der oder die Täter gewaltsam öffneten. Im Inneren des Objektes durchsuchten der oder die Täter diverse Schränke.

Anschließend brachen die Täter eine im Garten befindliche Laube auf und durchsuchten auch diese.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

