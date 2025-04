Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennender Holzstuhl im Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Karfreitag, 18. April, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Friesenstraße aus.

Gegen 8.45 Uhr meldete sich ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bei der Feuerwehr, der durch Brandgeruch aus dem Hausflur auf einen dort brennenden Holzstuhl aufmerksam geworden war.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der brennende Holzstuhl durch den Bewohner selbst gelöscht werden.

Durch den Brand wurden Teile der Flurwand des Mehrfamilienhauses beschädigt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu dem Brand oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell