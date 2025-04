POL-HAM: Friedliche Versammlung mit Aufzug in Hamm

Hamm (ots) - Am Samstag, 19. April, gegen 14:30 Uhr, bemerkten Besucher eines Schwimmbades in der Jürgen-Graef-Allee an der Wasseroberfläche den leblosen Körper eines Kindes. Trotz durch das Schwimmbadpersonal sofort eingeleiteter und durch die Rettungskräfte der Feuerwehr fortgesetzter Reanimationsmaßnahmen verstarb der sechsjährige Junge syrischer Herkunft. Die vor Ort anwesenden Familienmitglieder und Ersthelfer ...

