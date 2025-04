Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Drogeneinfluss gegen Ampelmast gefahren

Hamm - Mitte (ots)

Ein 36-jähriger Fordfahrer ist am Gründonnerstag, 17. April, gegen 23.15 Uhr unter Drogeneinfluss gegen einen Ampelmast gefahren. Der Mann befuhr die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und kam in Höhe der Grünstraße nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Verkehrsinsel, streifte ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich frontal mit dem Ampelmast. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem unverletzten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zur Sicherung der Gefahrenstelle wurde die zuständige Firma für die Ampelanlage zur Unfallstelle gerufen. Die Anlage wurde stromlos geschaltet und ist bis auf weiteres nicht in Betrieb. An dem PKW und der Ampelanlage entstand jeweils erheblicher Schaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei führte verkehrsregelnde Maßnahmen durch und konnte die Unfallstelle gegen 1.30 Uhr wieder freigeben. (fa)

