POL-HAM: Sechsjähriger Junge im Schwimmbad ertrunken

Hamm-Mitte (ots) - Ein Radfahrer aus Hamm ist am Mittwoch, 16. April, auf der Marker Allee gegen eine Autotür gekracht - leichtverletzt kam er in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige war gegen 10.50 Uhr in Richtung Westen unterwegs, als eine 44-jähriger Ford-Fahrerin aus Bestwig die Fahrertür öffnete, um aus ihrem Wagen auszusteigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Sowohl am Fahrrad als auch am Fahrzeug entstand ...

