Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger nach Verkehrsunfallflucht mit zwei Verletzten gefasst -bei der Unfallaufnahme gab es eine unerwartete Entdeckung

Hamm - Heessen (ots)

Ein 24-jähriger Mann konnte nach einer Unfallflucht am Ostermontag, 21. April, von der Polizei im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Der Mann wollte gegen 15.20 Uhr mit einem gemieteten Mazda vom Bahnhof Heessen kommend die Ahlener Straße überqueren. Dabei stieß er mit einem VW zusammen, der auf der Ahlener Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW derart beschädigt, dass die Insassen durch die Feuerwehr befreit werden mussten. Die 50-jährige Fahrerin und die 22-jährige Beifahrerin wurden zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Mazdafahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Unfallaufnahme machten die Beamten im Kofferraum des Mazda eine unerwartete Entdeckung. Hier wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Gegen den 24-jährigen wurden insgesamt zwei Ermittlungsfahren eingeleitet. Eines aufgrund der Verkehrsdelikte, u.a. Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis etc., und eines wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der ebenfalls flüchtige Beifahrer konnte nicht mehr aufgefunden werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Unfallort bis 17.10 Uhr gesperrt. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell