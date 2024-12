Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Sand (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.12.2024, zwischen 02:25-02:55 Uhr, kam es in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter PKW-Führer fuhr dabei so stark auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf, dass dieser wiederum auf den davor abgestellten PKW aufgeschoben wurde und nicht mehr fahrbereit war. An dem unfallverursachenden PKW müssten ebenfalls deutlich Schäden im Bereich der Fahrzeugfront entstanden sein. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige relevante Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Tel.: 06322 9630, pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

