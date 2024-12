Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kinderansprecher

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern, 05.12.2024, um 15.50 Uhr, wurde ein 9-jähriges Mädchen in der Straße Am Stentenwehr von einem unbekannten Mann angesprochen. Das Mädchen war alleine auf dem Weg zu einem Freund, als ein Mann ihr nachrief: "Bleib hier Mädchen, ich habe was für dich!" Dann packte er das Kind am rechten Arm und wollte es mit sich ziehen. Dem Mädchen gelang es, sich aus dem Griff des Mannes zu lösen und rannte weg. Auf ihrem Weg traf das Mädchen auf einen bislang unbekannten Spaziergänger mit einem großen schwarzen Hund. Der Mann sprach das weinende Mädchen an und bot ihr seine Hilfe an. Das Mädchen lehnte aber ab und erklärte, dass es zu ihrem Freund weitergehen wolle. Nach Ankunft bei dem Freund wurde die Polizei informiert. Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, ca. 1,80m groß, ca. 40 Jahre, dünne Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke und blauen Jeans. Er sprach deutsch.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten die Bevölkerung um Hinweise per Email KINeustadt@polizei.rlp.de oder telefonisch 06321 / 854-0.

Hat jemand gestern Nachmittag in der Straße Am Stentenwehr Beobachtungen gemacht?

Den Spaziergänger mit dem schwarzen Hund, bitten wir sich zu melden, da er möglicherweise wertvolle Hinweise zu dem Vorfall geben kann.

