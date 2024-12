POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gestern, 05.12.2024, um 15.50 Uhr, wurde ein 9-jähriges Mädchen in der Straße Am Stentenwehr von einem unbekannten Mann angesprochen. Das Mädchen war alleine auf dem Weg zu einem Freund, als ein Mann ihr nachrief: "Bleib hier Mädchen, ich habe was für dich!" Dann packte er das Kind am rechten Arm und wollte es mit sich ziehen. Dem Mädchen gelang es, sich aus dem Griff des Mannes zu lösen und rannte weg. Auf ihrem Weg traf das Mädchen auf ...

mehr