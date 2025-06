LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Gotha (ots) - In der zurückliegenden Nacht geriet eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Friedrich-Ebert-Straße in Brand. Durch das Feuer wurde ebenso eine angrenzende Gartenhütte sowie ein Partyzelt beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

