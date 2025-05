Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Harztor (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Landkreis Nordhausen ereignete, schwer verletzt worden. Der 76-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr die Bundesstraße 81 aus Richtung Netzkatzer in Richtung Eisfelder Talmühle, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An der Leitplanke und am Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell