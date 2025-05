LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Mühlhausen (ots) - In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 2025 waren skrupelllose Diebe in Mühlhausen unterwegs. Der oder die Täter vergingen sich an Autos in denen sie Beute erhofften. Dabei gingen die Täter unterschiedlich vor. Bei einigen Fahrzeuge wurden die Türen auf unbekannte Weise ohne größeren Sachschaden geöffnet. Andere Autos wurden mit brutaler Gewalt aufgebrochen, indem die Scheiben eingeschlagen wurden. ...

mehr