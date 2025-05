Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoaufbrüche in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 2025 waren skrupelllose Diebe in Mühlhausen unterwegs. Der oder die Täter vergingen sich an Autos in denen sie Beute erhofften. Dabei gingen die Täter unterschiedlich vor. Bei einigen Fahrzeuge wurden die Türen auf unbekannte Weise ohne größeren Sachschaden geöffnet. Andere Autos wurden mit brutaler Gewalt aufgebrochen, indem die Scheiben eingeschlagen wurden.

Hinweis: Achten Sie auf Ihr Eigentum. Schließen Sie Ihr Auto auch bei kurzem Verlassen ab. Bitte geben Sie den Tätern keine Gelegenheit und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen zu den Straftaten gemacht haben und sachdienliche Angaben machen können. Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Unstrut - Hainich unter der Telefon - Nr. 03601-451-0 oder per Email an pi.unstrut-hainich@polizei.thueringen.de gerichtet werden.

