Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto macht sich selbständig und prallt gegen Gerüst

Mühlhausen (ots)

Durch ein lautes Geräusch wurde in der vergangenen Nacht ein Anwohner in Mühlhausen aufgeschreckt. Gegen 4.30 Uhr informierte er die Polizei über seine ungewöhnliche Wahrnehmung. Wie sich herausstellte, war ein Fahrzeug in der Jüdenstraße gegen ein Baugerüst gerollt. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Nutzer den Pkw nicht richtig gegen Wegrollen gesichert als er das Auto am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell