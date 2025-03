Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann mit Messer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagabend eine verletzte Person in der Nähe des Hauptbahnhofs gemeldet. Nach Mitteilung des Rettungsdienstes hatte der 36-jährige Mann eine Stichwunde im Rücken. Der Verletzte wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Nach bisherigen Erkenntnissen richtet sich ein Tatverdacht gegen eine Frau. Beide kannten sich. Die Beamten nahmen die 45-Jährige fest und brachten sie zur Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. |kfa

