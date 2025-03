POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr durch berauschten Fahrer

Kaiserslautern (ots) - In der Rudolf-Breitscheidt-Straße ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 2:30 Uhr wurde eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 42-jähriger Mann in einer Diskothek mit einer Gruppe von vier Männern in Streit geraten ist. Die fünf erhielten Hausverbot in der Diskothek, was dazu führte, dass sie ...

