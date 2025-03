Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Rudolf-Breitscheidt-Straße

Kaiserslautern (ots)

In der Rudolf-Breitscheidt-Straße ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 2:30 Uhr wurde eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 42-jähriger Mann in einer Diskothek mit einer Gruppe von vier Männern in Streit geraten ist. Die fünf erhielten Hausverbot in der Diskothek, was dazu führte, dass sie ihren Streit nach draußen verlegten. Dort sollen die vier Männer auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben. Nach Aussagen von Zeugen wurde dabei auch eine Holzlatte als Schlagwerkzeug genutzt. Der 42-Jährige wurde verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Ein Securitymitarbeiter der Diskothek, der den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls durch einen Faustschlag verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. |elz

