Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Passant angegriffen und Pkws beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-jähriger Mann hat am Freitagabend an mehreren Plätzen in Kaiserslautern randaliert und einen Mann angegriffen. Zunächst fiel er durch Herumschreien und einen unsicheren Gang auf dem St. Marien-Platz auf. Ein 29-jähriger Passant sprach ihn darauf an und bot ihm seine Hilfe an. Daraufhin ging der 19-Jährige auf den Mann los und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Erst als weitere Personen hinzukamen, ließ er von dem 29-Jährigen ab und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Rosenstraße. Dabei trat er noch gegen ein dort geparktes Auto. An dem Fahrzeug entstand kein Schaden. Ungefähr eine Stunde später fiel der junge Mann erneut auf. Diesmal randalierte er in der Bleichstraße. Er trat bei mehreren Pkws die Spiegel ab, zerkratzte Fahrzeuge und trat eine Haustür ein. Durch Zeugenbeschreibungen konnte der 19-Jährige am Pfaffplatz identifiziert und festgenommen werden. Weil der Mann den Eindruck machte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen und sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden, wurde die Ordnungsbehörde verständigt, die ihn in eine Fachklinik brachte. Auf den 19-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung zu. |elz

