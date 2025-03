POL-PPWP: Feuer bei der Feuerwehr

Kaiserslautern (ots) - Bisher unbekannte Täter warfen am Samstagmittag mit Steinen mehrere Fenster an einem Nebengebäude in der Schoenstraße ein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 36914250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0631 369-10022 ...

