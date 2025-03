POL-PPWP: Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum von 05.03.2025, 11:00 Uhr bis 08.03.2025, 12:25 Uhr wurden in der Denisstraße an einem dort geparkten LKW beide Kennzeichen entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 36914250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polzei.rlp.de zu melden.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

