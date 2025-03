Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots)

Bisher unbekannte Täter warfen am Samstagmittag mit Steinen mehrere Fenster an einem Nebengebäude in der Schoenstraße ein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 36914250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

