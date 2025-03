Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Keller

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Keller in der Beilsteinstraße kam es frühen Sonntagmorgen zu einem Brand. Ein Rauchmelder weckte die Anwohner des Hauses. Sie konnten anschließend die Feuerwehr rufen und das Gebäude verlassen. Den Brandbekämpfern gelang es, das Feuer zu löschen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Bewohner wurden vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Brand ausbrach, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell