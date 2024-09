Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bockhorn - Täter im Einfamilienhaus überrascht und geflüchtet - Fahndungsmaßnahmen verlaufen ohne Erfolg - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Morgen überraschte eine Reinigungskraft gegen 07.50 Uhr eine unbekannte Person, die in ein Einfamilienhaus im Grabhorner Weg eingedrungen war. Die Person hatte zuvor die Räumlichkeiten durchsucht und konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei denen die Einsatzkräfte weiterhin Drohnen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Zetel einsetzten. Die Maßnahmen wurden nach zwei Stunden erfolglos abgebrochen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

