BPOL-HB: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen gleich zwei Diebe am Bremer Hauptbahnhof fest

Hauptbahnhof Bremen, 24.11.2024 / 12:25 Uhr und 15:50 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntag am Bremer Hauptbahnhof gleich zwei Diebe festgenommen.

Zunächst beobachteten die Bundespolizisten gegen 12:25 Uhr einen 28-jährigen Taschendieb, als er seinem Opfer ein Smartphone aus der rechten Jackentasche entwendete. Die Geschädigte wollte gerade mit ihrem im Kinderwagen sitzenden Kleinkind in einen Bus steigen. Den Diebstahl bemerkte sie dabei nicht. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und händigten der 37-Jährigen ihr IPhone im Wert von 900 Euro sogleich wieder aus. Der Taschendieb wurde im Anschluss durch die zuständigkeitshalber hinzugezogene Landespolizei Bremen einem Haftrichter vorgeführt.

Nur rund drei Stunden später verhafteten die Zivilfahnder am Bremer Hauptbahnhof einen 38-jährigen Mann. Den Bundespolizisten war bekannt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg bestand. Der Gesuchte war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen verschiedener Diebstahlsdelikte in Erscheinung getreten. Damit ist nun erstmal Schluss: Der Mann wurde einer Streife der Polizei Oldenburg zur Einlieferung in eine Haftanstalt übergeben.

