POL-OH: Motorroller angegangen - Sachbeschädigung - Brand in Wohnung - Pedelecs gestohlen - Fahrradteile gestohlen - Einbruch in Hotel

Motorroller angegangen

Fulda. In der Magdeburger Straße hatten es Unbekannte zwischen dem 1. Juli und dem 11 Juli auf einen orangefarbenen Motorroller des Herstellers Peugeot abgesehen. Die Täter überwanden das Lenkradschloss und versuchten das Zweirad zu entwenden. Als dies nicht gelang ließen sie den Roller zurück, brachen jedoch den Helmkoffer auf und stahlen den Helm. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Künzell. In der Turmstraße im Ortsteil Künzell-Bachrain zerstörten Unbekannte am Freitagabend (11.07.), gegen 21.15 Uhr, eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eines Firmengebäudes. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand in Wohnung

Fulda. In der Ferdinand-Braun-Straße kam es am Samstagmorgen (12.07.), gegen 7.55 Uhr, zu einem Brand in einer Wohnung. Als ein Bewohner das Feuer bemerkte, begann er es gemeinsam mit einem Mitbewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr abzulöschen. Die Feuerwehr führte die Nachlöscharbeiten durch und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Pedelecs gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Samstagmittag (12.07.) und Sonntagmorgen (13.07.) in der Straße "Im Honigfeld" zwei weiß-grau-rote Pedelecs des Herstellers Husqvarna (Modelle: HC 7 2021, Mountain Cross) im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrradteile gestohlen

Fulda. Im Bereich einer Allee zwischen den Stadtteilen Johannesberg und Haimbach stahlen Unbekannte am Sonntag (13.07.), zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr, einen Bordcomputer und zwei Seitentaschen von einem dort abgestellten Touren-Fahrrad. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Hotel

Fulda. In der Nacht zu Montag (14.07.) brachen Unbekannte in der Wiesenmühlenstraße in ein Hotel ein. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf, begaben sich anschließend ins Obergeschoss und stahlen Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

