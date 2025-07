Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (10.07.), gegen 1 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Coswig mit einem Lkw die Bundesstraße 324 aus Richtung Untergeis kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Zur selben Zeit befuhr ebenfalls ein Lkw die Bundesstraße 324 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe Kilometer 0,5 kam es zu einem Zusammenstoß der entgegenkommenden Fahrzeuge. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (10.07.), um 05.30 Uhr, fuhr eine Frau aus Philippsthal mit ihrem schwarzen Seat Altea aus einer Hofeinfahrt in der Eichbergstraße heraus und kollidierte mit ihrer Anhängerkupplung, mit dem auf der Straße geparkten grauen Opel Astra einer 28-jährigen Frau, ebenfalls aus Philippsthal. Anschließend entfernte sich die Seat-Fahrerin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie konnte anschließend ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte bei der Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de .

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Eschenrod. Am Donnerstag (03.07.), gegen 17.45 Uhr, parkte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin ihren Ford Fokus in dem Weidmühlenweg, in Höhe der Hausnummer 55, am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 19 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses im Heckbereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den Ford gestoßen und hat schätzungsweise 3.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

