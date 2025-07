POL-UN: Unna - Polizei nimmt 15-jährigen Syrer nach Straßenraub vorläufig fest

Bergkamen (ots) - Vier rumänische Brüder im Alter von 23, 27, 29 und 36 Jahren, einer davon wohnhaft in Kamen und zwei in Dortmund (der Vierte ist unbekannt) sind in der Nacht von Donnerstag (03.07.2025) auf Freitag (04.07.2025) in ein ehemaliges Fabrikgebäude an der Rathenaustraße in Bergkamen-Mitte eingedrungen. Zwischen 23.00 Uhr und 00.45 Uhr entwendeten sie ...

mehr