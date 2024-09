Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Nachtrag zu Auftrag Nr. 5410819/Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Friedhofsbüro identifiziert

Nachtragsmeldung:

Im Rahmen der Spurensicherung sicherten Beamte der Kriminalpolizei Fingerabdruckspuren am Tatort und werteten diese aus. Sie konnten zweifelsfrei einem 51-jährigen Mann zugeordnet werden, der nun tatverdächtig ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, damit das Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft zum Abschluss gebracht werden kann.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte wollten am Friedhof an der Schulstraße in ein Büro einbrechen. Zwischen 15.30 Uhr am Freitag (12.07.24) und 7.20 Uhr am Montag (15.07.24) beschädigten die Täter ein Fenster mit einem Stein. Sie gelangten nicht ins Innere. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

