Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrzeugkontrolle auf der B9 bei Scheibenhardt - Haftbefehl vollstreckt

Scheibenhardt (ots)

Am 27. Juni 2025, gegen 09:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei ein Fahrzeug auf der B9 bei Scheibenhardt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 42-jährigen Beifahrer, einen rumänischen Staatsangehörigen, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Amberg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Nach Vorführung beim Amtsgericht Landau wurde entschieden, dass der Mann bis zur Hauptverhandlung in Haft bleibt. Er wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell