BPOL-KL: Diebstahl im ICE - Kameraausrüstung im Wert von 25.000 Euro entwendet

Bonn/Koblenz/Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 26. Juni 2025 erschien gegen 16:30 Uhr ein 30-jähriger Deutscher im Revier der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz, um einen Diebstahl anzuzeigen. Die Tat ereignete sich im ICE 226 auf der Strecke von Bonn nach Koblenz. Der Geschädigte gab an, während der Zugfahrt eingeschlafen zu sein. Zeugen konnten beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann den Koffer des 30-Jährigen aus der Gepäckablage nahm und damit in die Zugtoilette ging. Wenig später legte der Täter den Koffer wieder zurück und verließ den Zug am Hauptbahnhof Koblenz. Aus dem Koffer wurden zwei Fotokameras der Marken Leica und Sony, jeweils mit zwei Objektiven, sowie vier weitere Objektive gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

