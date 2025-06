Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug kollidiert mit umgestürztem Baum

Otterbach (ots)

Am 24. Juni 2025 um 15:25 Uhr erreichte die Bundespolizei in Kaiserslautern die Information, dass die RB 66 am Bahnstreckenpunkt Lampertsmühle-Otterbach, auf der Strecke Lauterecken - Kaiserslautern, mit einem Baum kollidiert sei. Eine Streife erreichte den Unfallort und es konnte festgestellt werden, dass sich ein Teil des Baumes im Drehgestell des Zuges verkeilt hatte und somit eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Triebfahrzeugführer, ein 44-jähriger Deutscher, leitete beim Erkennen des Hindernisses eine Schnellbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. In dem Zug befanden sich außerdem zwölf Reisende, von denen niemand verletzt wurde. Diese setzten ihre Weiterreise mit Taxis fort. Das im Drehgestell verkeilte Baumstück wurde freigeschnitten und entfernt. Anschließend wurde der Zug zur Überprüfung in eine Werkstatt gefahren. Die Strecke war für die Zeit von 15:35 Uhr bis 16:51 Uhr gesperrt. Aufgrund dessen hatte ein Zug eine Verspätung von 97 Minuten, es kam zu drei Total- sowie zwei Teilausfällen. Es wird davon ausgegangen, dass der Baum witterungsbedingt abgebrochen und in den Gleisbereich gestürzt ist.

