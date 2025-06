Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei bezieht neues Revier in Kandel

Bild-Infos

Download

Kandel (ots)

Der Baubeginn für das neue Bundespolizeirevier in Kandel erfolgte nach einigen Verzögerungen im Planungsprozess Anfang September 2023. Gut ein Jahr und neun Monate später ist es am 12. Juni 2025 nun soweit und die neue Dienststelle der Bundespolizei wird endgültig in Betrieb genommen. Bereits ab dem 2. Juni 2025 begannen die Umzugsarbeiten vom früheren Revier Bienwald am Grenzübergang der B 9 in die neue Liegenschaft in Kandel. Das in die Jahre gekommene Revier Bienwald ist seither geschlossen. Die Größe des modernen Neubaus beläuft sich auf 856 m², verteilt auf zwei Etagen. Das Gebäude steht auf einer Grundstückfläche von insgesamt 1800m² und wird umrahmt von fünf Garagen, elf Stellplätzen und einem Carport. Die Bundespolizei plant vor Herbstbeginn einen Tag der Offenen Tür, um Interessierten einen Blick in die neuen Räumlichkeiten zu ermöglichen. Das genaue Datum wird zeitgerecht bekannt gegeben werden. Erreichbar ist die Bundespolizei unter der neuen Anschrift wie folgt: Bundespolizeirevier Kandel, Am Dörniggraben 8 in 76870 Kandel; Telefon: 07275/ 91889-0; Email: bpoli.kaiserslautern.kandel@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell