Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann geht nach Einreise mit gefälschten Ausweisdokumenten in Haft

Neulauterburg/Berg (ots)

Am 29. Mai 2025 wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen um 15:15 Uhr am Grenzübergang Neulauterburg/Berg ein Fahrzeug mit zwei Personen im Rahmen der Einreisekontrolle durch die Bundespolizei angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei dem 38-jährigen Beifahrer um einen mazedonischen Staatsangehörigen handelte, der sich mit einer gefälschten bulgarischen ID-Karte den Polizisten gegenüber auswies. Weiterhin wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Urkundenfälschung vorlag und der Mann über mehrere Aliaspersonalien verfügte. Bereits im Jahr 2023 war der Mann mit rechtskräftiger Ausweisungsverfügung abgeschoben worden und es wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Juni 2026 gegen ihn erlassen. Der zuständige Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Frankenthal wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und dieser ordnete die Ingewahrsamnahme zum Zwecke der Vorführung an. Der Richter des Amtsgerichts Speyer ordnete am 2. Juni 2025 die Haft für den Mann, mit dem Ziel der Rückführung nach Nordmazedonien, an. Der 38-Jährige wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Ingelheim verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell