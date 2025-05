Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bahnstromunfall - Jugendliche klettern auf Kesselwagen

Wörth (ots)

Am 27. Mai 2025 wurde die Bundespolizei um ca. 23:05 Uhr über einen tragischen Unfall auf Gleis 19 am Bahnhof Wörth informiert. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten zwei 16-jährige Jugendliche aus bisher ungeklärten Umständen auf einen abgestellten Kesselwagen. Beide Jungen erlitten durch einen sogenannten Spannungsbogen einen Stromschlag und fielen in den Gleisbereich. Einsatzkräfte der PI Wörth, Germersheim und Landau, der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und der Bundespolizei waren vor Ort. Die Jugendlichen wurden durch die Rettungskräfte nach Tübingen und Stuttgart in Kliniken gebracht. Die Eltern der beiden Jugendlichen wurden verständigt. Die Jungen wurden lebensbedrohlich verletzt. Die Bahnstrecke am Unfallort, Gleis 19, war von 23:08 Uhr bis 01:02 Uhr, die angrenzenden Gleise 17 und 18 waren bis 00:45 Uhr, gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Oberleitungen der Bahn führen 15.000 Volt. Das ist 65 Mal mehr als in einer Steckdose zu Hause. Sich nur in der Nähe der Oberleitung aufzuhalten kann tödlich enden, da der fließende Strom durch einen sogenannten Licht- oder Spannungsbogen überspringen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell