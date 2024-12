Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Asbach Bennau und Germscheid

Asbach (ots)

Am gestrige Sonntag kam es in den Asbacher Ortsteilen Bennau und Germscheid jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Terrassentüre beziehungsweise eine Balkontüre auf und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. In beiden Fällen wurden Schmuckgegenstände entwendet. Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug liegen derweil nicht vor.

Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

