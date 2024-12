Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter dem Einfluß von Alkohol und ohne gültige Fahrerlaubnis

Altenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.12.2024 kann im Bereich eines Tankstellengeländes an der Kölner Straße in Altenkirchen ein Pkw durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen kontrolliert werden. Ein im Rahmen der Maßnahme durchgeführter Atemalkoholtest verläuft positiv, dem Fahrer wird im Anschluß im Krankenhaus in Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Fahrer über eine Fahrerlaubnissperre verfügt und somit keinen Pkw führen darf. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

