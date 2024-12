POL-PDNR: Diebstahl von Personenkraftwagen

Rheinbrohl (ots) - Im Zeitraum 06.12.-07.12.2024, 20:00-09:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Hauptstraße in Rheinbrohl. Die Täter zerstachen hierbei mit einem Messer die beiden Vorderreifen des abgestellten Fahrzeugs. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Linz ...

