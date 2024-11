Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Schwerer Verkehrsunfall zwischen Saerbeck und Ibbenbüren, B 219 komplett gesperrt, Nachtrag

Saerbeck (ots)

Am Freitagnachmittag (22.11.) ist es gegen 15.15 Uhr auf der B 219 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 69-jährige Frau aus Recke auf der B 219 von Saerbeck kommend in Richtung Ibbenbüren. Etwa 100 Meter hinter dem Abzweig Feldhoek geriet die Frau mit ihrem Opel Mokka auf noch unbekannte Art und Weise in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem Lkw, den ein 57-jähriger Mann aus Saerbeck fuhr. Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern versorgt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 15.000 Euro. Die B 219 war in dem Bereich für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Erstmeldung vom 22.11.2024 - 16.11 Uhr

Saerbeck; Schwerer Verkehrsunfall zwischen Saerbeck und Ibbenbüren B 219 komplett gesperrt

Aktuell hat sich auf der B 219 (Ibbenbürener Straße) zwischen Saerbeck und Ibbenbüren-Dörenthe (Höhe Feldhook) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Hier kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Derzeit dauert die Bergung der Verletzten und die Unfallaufnahme an. Rettungsdienst und Polizei sind dort im Einsatz. Die B 219 bleibt daher für mindestens noch 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell