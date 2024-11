Tecklenburg (ots) - Ein Betrüger ist in Tecklenburg mit einer sogenannten Phishing-Nachricht erfolgreich gewesen und hat einen vierstelligen Eurobetrag erbeuten können. Eine 52-jährige Geschädigte zeigte bei der Polizei einen Betrug per Phishing-E-Mail an. Sie wollte online etwas verkaufen und hat daraufhin vermeintlich eine E-Mail von einer bekannten Online-Verkaufsplattform erhalten. Sie folgte dem mitgeschickten ...

mehr