FW Hannover: Gartenlaube brennt in Hannover-Burg nieder

Hannover (ots) - Die Feuerwehr musste heute Mittag zum NDR-Funkhaus ausrücken. Das am Funkhaus angebrachte Baugerüst stürzte in großen Teilen ein. Verletzt wurde niemand. Um 12.30 Uhr wurde der Regionsleitstelle gemeldet, dass das Baugerüst am NDR-Funkhaus eingestürzt sei. Als die ersten Einsatzkräfte am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer eintrafen, konnte dieses bestätigt werden. Ein rund 400 Quadratmeter großes ...

mehr