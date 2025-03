Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Gerüst stürzt am NDR-Funkhaus in Hannover ein

Hannover (ots)

Die Feuerwehr musste heute Mittag zum NDR-Funkhaus ausrücken. Das am Funkhaus angebrachte Baugerüst stürzte in großen Teilen ein. Verletzt wurde niemand.

Um 12.30 Uhr wurde der Regionsleitstelle gemeldet, dass das Baugerüst am NDR-Funkhaus eingestürzt sei. Als die ersten Einsatzkräfte am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer eintrafen, konnte dieses bestätigt werden. Ein rund 400 Quadratmeter großes Baugerüst, welches teilweise mit einer großflächigen Plane bespannt wurde, war über die Hälfte eingestürzt. Umgehend wurde der betreffende Bereich großräumig abgesperrt. Glücklicherweise hielten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes nur sehr wenige Personen im Gebäude auf. Eine Veranstaltung fand nicht statt. In Absprache mit einem zuständigen Mitarbeiter der Gerüstbaufirma, haben Einsatzleitung der Feuerwehr und Spezialisten der Höhenrettungsgruppe abgestimmt, dass das Gerüst kontrolliert zum Einsturz gebracht werden muss. Hierzu haben die Höhenretter ein Seil am Gerüst angebracht und mittels Seilwinde eines Löschfahrzeuges wurde daraufhin das Gerüst vom Gebäude weggezogen. Im Nachgang haben die Höhenretter mit Spanngurten die verbliebenen Gerüstteile so gesichert, dass keine weiteren Teile mehr herabfallen können. Eine Drohne der Feuerwehr unterstütze die Maßnahme. Der mitalarmierte Kran der Feuerwehr kam nicht zum Einsatz. Die Ursache des Einsturzes sowie die Schadenhöhe sind unklar. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatz war um 16.30 Uhr für die Feuerwehr beendet. Während der Einsatzmaßnahmen musste das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen Geibelstraße und Kurt-Schwitters-Platz voll gesperrt werden.

