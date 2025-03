Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer im Opernhaus - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hannover (ots)

Die Feuerwehr musste heute Nachmittag zum Opernhaus ausrücken. In einer Werkstatt im ersten Obergeschoss des Opernhauses war ein Brand ausgebrochen. Die Mitarbeitenden des Opernhauses handelten vorbildlich. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Um 16.55 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage im Opernhaus aus und alarmierte die Feuerwehr. Weitere Notrufe aus dem Haus bestätigten eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss. Daraufhin wurde durch die Regionsleitstelle ein zusätzlicher Löschzug alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden schwarzer Rauch und Flammen in der Elektrowerkstatt festgestellt. Dort wurden mehrere brennende Akkus lokalisiert. Die Feuerwehr schlug die Fensterscheibe ein und brachte die in Brand geratenen Akkus ins Freie. Hier wurden die Akkus in ein Wasserbad zum Kühlen gelegt. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits rund 70 Mitarbeitende ins Freie begeben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und das vorbildliche Verhalten der Belegschaft, konnte Schlimmeres verhindert werden. Sechs Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankhaus war nicht notwendig. Im Anschluss der Löscharbeiten mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Aufführung hat in dem Zeitraum nicht stattgefunden. Nach entsprechender Lüftung kann die Tätigkeit, inklusive der anstehenden Veranstaltungen, im Opernhaus wieder aufgenommen werden. Die Brandursache sowie die Schadenhöhe sind unklar. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatz war um 18.30 Uhr für die Feuerwehr beendet.

