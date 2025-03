FW Hannover: Wohnungsbrand in Hannover- Leinhausen fordert fünf Verletzte Personen.

Hannover (ots) - Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag in den Stadtteil Mühlenberg ausrücken. Eine Gartenlaube brannte komplett nieder. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Um 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Laubenbrand in die Gartenkolonie "Am Mühlenberg" in den gleichnamigen Stadtteil alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der ...

