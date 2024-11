Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision auf Kreuzung

Rommerskirchen (ots)

Eine 62-jährige Pulheimerin befuhr am Mittwoch (27.10.), gegen 15:10 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Marie-Curie-Straße in Fahrtrichtung Alfred-Nobel-Allee und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Ein 69-Jähriger aus Marl befuhr die Alfred-Nobel-Allee in Fahrtrichtung Marie-Curie-Straße und beabsichtigte, vorfahrtsberechtigt rechts in die Marie-Curie-Straße abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß zwischen der Dame aus Pulheim und dem Mann aus Marl. Nach dem Zusammenstoß kollidierte das Fahrzeug des 69-Jährigen mit einem Stromverteiler, einem Zaun sowie einem Container, welche beschädigt wurden.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich drei Personen leicht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Alfred-Nobel-Allee wurde zeitweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell