Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher schlagen Korschenbroicher

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (27.11.) hörte ein Korschenbroicher, gegen 18:30 Uhr, ein Klirren aus einem Haus an der Hauptstraße. Nachdem der Mann in das Haus hineinrief, kamen zwei maskierte Männer die Treppe hinuntergelaufen und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei der Flucht schlug ein Tatverdächtiger dem 78 Jahre alten Mann ins Gesicht. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Männer durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Wohnhaus. In den Räumlichkeiten zerstörten sie ebenso eine Glastür. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Beide Tatverdächtige seien circa 180 Zentimeter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Beide trugen schwarze Kleidung und Sturmhauben. Der eine Unbekannte soll eine blaue Jacke, der andere eine schwarze Jacke getragen haben. Ein Hubschrauber war in der Zeit der Fahndung im Einsatz. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

